Любовницу Виторгана засняли с бывшим мужем

В пятницу, 13 декабря, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе исполнилось четыре года. Ради дня рождения наследника звездные родители решили на время воссоединиться. Они организовали праздничную вечеринку в одном из столичных кафе.
На мероприятии также присутствовали двое сыновей Кирилла Плетнева от предыдущих браков – 12-летний Георгий и восьмилетний Федор. После банкета семья побывала на шоу с дельфинами и косатками, передает "Экспресс газета".
По словам очевидцев, бывшие супруги дружелюбно беседовали во время праздника и выглядели счастливыми. Многие заподозрили, что Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе воссоединились. Знаменитости пока никак не прокомментировали эти слухи.
Ранее возлюбленная Максима Виторгана порадовала подписчиков откровенным снимком. На черно-белой фотографии Нино Нинидзе запечатлена полуобнаженной. "Очень красивая", "Вы прекрасны", – написали восхищенные пользователи.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Тема ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ,ИЛИ КАК КИНУЛИ ИХ В 90,и сейчас продолжают.
Богатый старик