47-летняя Елена Корикова проболталась о тайном замужестве

На фото артистка позирует в полосатой тельняшке с длинным рукавом. Она рассказала, что накануне, во время прогулки, поймала себя на необычной мысли.
Как оказалось, Елена работала с 17 лет, сыграла столько разных героинь: положительных и отрицательных, молодых и возрастных. И только сейчас она, наконец, может быть собой. Такой, какая она есть.
У нее появились время и возможность путешествовать, обустраивать свои квартиры и дома. В общем, теперь Корикова может заняться в полную силу тем, на что раньше у нее не хватало ресурсов.
"Одним словом – такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! Спасибо Богу за все!", – в сердцах подписала пост актриса.
Один из поклонников отметил, что Елене для полного счастья нужен еще хороший, любящий мужчина. Артистка ответила на это, что так и передаст своему мужу.
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Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки...С 17 лет работала,сыграла столько разных героинь и положительных и отрицательных,молодых и возрастных.А теперь я могу быть просто собой,такой,какая есть!Могу путешествовать,обустраивать свои гнездышки) и много ещё чего могу того,на что не было времени раньше.Одним словом -такое счастье просто жить ,наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать!Пришло время для себя любимой !Спасибо Богу за все!�� #всемусвоевремя #счастьеесть #гармония #мысливслух #korikovaofficial #добройночи #всемдобра #��
Конечно, это крайне удивило пользователей Сети. Ведь никаких известий о замужестве Кориковой не появлялось. Тем не менее, внимательные фанаты обратили внимание, что на правой руке звезды недавно появилось обручальное кольцо. Они пришли к выводу, что Елена тайно вышла замуж.
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