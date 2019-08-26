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Шоу-бизнес

47-летняя Елена Корикова проболталась о тайном замужестве

Елена Корикова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Елена Корикова опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Под ним она сделала шокирующее заявление. 
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На фото артистка позирует в полосатой тельняшке с длинным рукавом. Она рассказала, что накануне, во время прогулки, поймала себя на необычной мысли. 

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Елена Юрьевна Корикова актриса, певица

Как оказалось, Елена работала с 17 лет, сыграла столько разных героинь: положительных и отрицательных, молодых и возрастных. И только сейчас она, наконец, может быть собой. Такой, какая она есть.

У нее появились время и возможность путешествовать, обустраивать свои квартиры и дома. В общем, теперь Корикова может заняться в полную силу тем, на что раньше у нее не хватало ресурсов.

"Одним словом – такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! Спасибо Богу за все!", – в сердцах подписала пост актриса.

Один из поклонников отметил, что Елене для полного счастья нужен еще хороший, любящий мужчина. Артистка ответила на это, что так и передаст своему мужу. 

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Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки...С 17 лет работала,сыграла столько разных героинь и положительных и отрицательных,молодых и возрастных.А теперь я могу быть просто собой,такой,какая есть!Могу путешествовать,обустраивать свои гнездышки) и много ещё чего могу того,на что не было времени раньше.Одним словом -такое счастье просто жить ,наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать!Пришло время для себя любимой !Спасибо Богу за все!�� #всемусвоевремя #счастьеесть #гармония #мысливслух #korikovaofficial #добройночи #всемдобра #��

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)

Конечно, это крайне удивило пользователей Сети. Ведь никаких известий о замужестве Кориковой не появлялось. Тем не менее, внимательные фанаты обратили внимание, что на правой руке звезды недавно появилось обручальное кольцо. Они пришли к выводу, что Елена тайно вышла замуж.

26 августа 2019, 15:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Корикова стала вдовой

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