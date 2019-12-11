Миллиарды: родные делят шикарное наследство Юрия Лужкова

Покойный мэр столицы работал шесть дней в неделю, был женат на одной из богатейших женщин России и Европы. Он оставил солидное состояние, которое вскоре предстоит поделить его родным.

При жизни Лужкова часто говорили, что он якобы богаче Путина и Медведева вместе взятых. Но официальных подтверждений этому нет. Неизвестно, например, что именно из недвижимости было оформлено на мэра, а что – на его супругу.

В совместной собственности, по слухам, у них был дом площадью 144 кв. м, коттедж, площадь участка под которым 2,5 тыс. кв. м.

Но самый известный актив Лужкова – элитная квартира в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице. Площадь жилья составляет 450 квадратных метров. Ее рыночная стоимость – свыше 600 миллионов рублей.

В свое время много писали об особняке главы города в предгорье Альп, о квартире в Вене. Незадолго до отставки мужа в 2010-м Елена Батурина якобы планировала приобрести в Вельдене (Австрия) роскошный замок предполагаемой стоимостью 60 миллионов евро.

Наследство покойного мэра предстоит поделить его супруге, родному брату Виктору и сыновьям от первого брака – Михаилу и Александру. По слухам, Юрий Лужков успел оставить завещание, так что проблем у наследников первой и второй очереди быть не должно.