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Шоу-бизнес

Первый канал отвоевал Аллу Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки огоньков. Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.
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Можно только представить, каким желанным гостем была бы на любом канале Алла Пугачева в новогоднюю ночь. Нет сомнений, что телевизионщики дерутся между собой за Примадонну. По некоторым данным, пальма первенства в этом соревновании у Первого.

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Так было и в прошлом году. Тогда "первая кнопка" показала архивную запись номера с Пугачевой. В этот раз ожидается мини-клип на одну из ее новых песен, утверждает сайт "Комсомольская правда". Снимают в последние недели декабря, и нет уверенности в том, что долгожданная премьера состоится. Впрочем, поклонники надеются в новогоднюю ночь увидеть Аллу Пугачеву по телевизору.

Пару лет назад Первый канал решил внести свежую струю в новогодние огоньки. Теперь звезд снимают на улицах или в знаковых местах Москвы, и каждый номер – это мини-клип. Обещают, что зрителей будут развлекать классики жанра, молодые артисты и самые востребованные музыканты.

Что касается "второй кнопки", там все традиционно: полным ходом идут съемки в павильонах, украшенных елками, конфетти и серпантином. Все как всегда: артисты поют, потом подсаживаются за столики с шампанским и фруктами и радостно поднимают бокалы с коллегами и массовкой. Несмотря на критику такого огонька, рейтинги у него неизменно высокие. Говорят, ведущим будет Андрей Малахов, а компанию ему составят еще пара коллег.

СТС в новогодние каникулы готовит выпуск праздничных "Уральских пельменей", НТВ снимает сказку по оригинальному сценарию, на ТНТ будут смешить, а на "Культуре" – петь. Кроме того, в разных декорациях выступят звезды 90-х, прозвучит музыка из любимых советских кинофильмов.

Автор: 12 декабря 2019, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ВАСЬЯ
Ответить
Опять протухший список надоевших бездарностей. Не забыли бы ведущим поставить урганта и про олю бузову.
Гость
Ответить
Не смотреть,понятно всем.Людям и без них...весело.
Гость
Ответить
Какой бы канал не снимал, где бы не снимали, как бы не снимали, НО! Списочек один и тот же : Пугачева-Галкин-Киркоров-Басков-Лепс-Меладзе-Вайкуле-Ротару-Жасмин-Лазарев--Зара-Леонтьев-Билан-Гагарина-Газманов. Не понимаешь в новогоднюю ночь на каком ты канале. Этот террариум единомышленников в свою кагорту никого не пускает. Разве что своих деточек : Стасик Пьеха, Родик Газманов и т.д. и т.п. Хотя... можно уже и новеньких, супермегаталантливых снять : Клавочка Земцова подросла, Лизочка с Гарриком вполне, Аллочка-Виктория с Мартином- тоже уже раскрылись, Гном Гномыч вполне себе готов.
Гость
Ответить
Опятъ новый год в окружении нафталиновых рож.Когда нибудь эта вакханалия чертей придет к концу?
Гость
Ответить
Опять одно старьё молодящееся будет мелькать новогоднюю ночь:(
1

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