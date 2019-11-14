Андрея Малахова уличили в бессовестной лжи

В выпуске 1 ноября зрители увидели снимок с вечеринки историка, якобы сделанный после того, когда он застрелил свою молодую любовницу, ученицу Анастасию Ещенко. После этого труп 24-летней девушки еще сутки пролежал в шкафу доцента, а сам он в это время успел принять гостей.
Снимок, показанный в шоу несколько раз, принадлежит 53-летнему петербургскому художнику Сергею Бугаеву по прозвищу Африка. На нем он стоит вместе с Соколовым в его квартире и держит саблю. Друг педагога опубликовал снимок в "Фейсбуке" 9 ноября, когда стало известно о кровавой расправе, передает Teleprogramma.pro.
Однако в подписи к кадру сам Бугаев заявил, что снимок был сделан 21 сентября. Отметим, что трагедия произошла в ночь на 8 ноября. "Олег и Изабэль принимали нас при свечах…", – поделился художник в тот вечер.
В комментариях под фото автору написали, что Андрей Малахов в своем шоу называет его гостем того самого вечера, когда в квартире историка лежал труп девушки. Бугаев ответил, что это ложь.
Можно предположить, что Андрей Малахов либо ошибся, либо нарочно потасовал факты ради очередной сенсации. Добавим, что после ужасного происшествия Олега Соколова уволили с должности доцента университета. В программе Андрея Малахова многие обвинили руководство вуза в том, что оно не сделало этого раньше.
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