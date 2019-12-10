Распрыгавшаяся Пугачева не вышла встречать Галкина

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Вторник 10 декабря
Лента новостей
13:47
"Тот же старый тупик": Порошенко подложил Зеленскому свинью
13:42
Данные разнятся: странные детали в смерти Лужкова
13:23
Есть погибшие: неизвестный устроил бойню в больнице (видео)
13:12
Известная чиновница погибла в страшной аварии в Крыму
13:03
В "ЕР" передали медальон павшего бойца Советской армии родственникам героя
12:55
Пропал самолет с десятками человек на борту
12:46
"Единая Россия" дала старт проекту "Память героев"
12:16
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
12:07
Появилось сообщение о минировании десятков станций метро в Москве
11:51
"Это же невозможно": мистика у Крымского моста довела людей до истерики
11:43
Леденец на палочке: Меланью Трамп оплевали за нелепый наряд
11:08
Украинцы закатили истерику из-за делегации Путина в Париже
11:07
Эксперты назвали лучший оливковый майонез
10:23
В Туве мужчина убил жену на глазах у маленькой дочери
10:13
"Время шуточек давно прошло": Зеленского круто осадили (видео)
09:51
Алкоголь провоцирует онкологию
09:38
В Приморье в жилом доме произошел пожар
09:16
Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже
09:00
"Нет претензий": Путин на весь мир заявил о решении России по Олимпиаде
08:26
Курс рубля обновил максимум
08:14
Отобрать медали из Сочи: Родченков нанес России новый удар
07:18
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
06:02
Каковы шансы? Cможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала
02:18
Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским
02:01
Эксперт назвал способ спасти Россию от допинг-скандала
00:01
"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы
23:16
"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским
21:50
"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык
21:42
Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше
21:34
Жителю Уфы выдали пенсию печеньем
21:16
"Очень страшно": Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
21:02
"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы
21:02
Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA
20:53
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
20:51
"Алкашка – зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей
20:49
Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны
20:18
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
20:13
Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей на оплату кредита
19:26
Украинцы перепутали флаги и опозорились на акции в Париже
19:09
"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России
18:48
Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:46
Россия должна будет выплатить WADA не менее 2 млн долларов
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:50
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:35
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
16:31
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:51
"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:27
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:53
ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах
13:50
Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
13:00
"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:24
Понимают человеческий язык: сделано сенсационное открытие о способностях собак
11:08
Где в России больше всего пьют и курят
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
Шоу-бизнес

Распрыгавшаяся Пугачева не вышла встречать Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста ждали малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, однако выйти навстречу к нему Примадонна отказалась.

Продолжение: "Просто аморально!": Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы
прочитано 1994 раза

Максим Галкин путешествует по России со своими концертами. Недавно артист выступил в Москве, Северодвинске, Архангельске. Юморист решил сделать паузу и вернулся домой, в замок, который находится в деревне Грязь. Шоумена с нетерпением ждали шестилетние двойняшки Гарри и Лиза и их мама Алла Пугачева.

ПО ТЕМЕ

Пугачева и Галкин пренебрегли торжеством дочери Киркорова

"Пристрелят еще до инаугурации": Галкин в Кремле сделал заявление об избрании на пост президента

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Счастливая дочка выбежала встречать Максима Галкина, а сын и жена предпочли остаться дома. Пугачева ограничилась лишь задорным подпрыгиванием и маханием у окна. Юморист крупным планом показал счастливых домочадцев. Примадонна предстала перед вернувшимся супругом в розовых шортах и светлом свитшоте. "Каждое возвращение домой – это маленькое счастье 😍", – признался известный телеведущий.

Он обнародовал игровой ролик, на кадрах которого семья примеряла очки и бабочку – такой эффект применил к изображению сам Максим Галкин благодаря возможностям смартфона. Гарри радостно позировал, строя гримасы, его сестра Лиза по какой-то причине обиделась и не стала принимать участие в этой забаве, покинув комнату. Впрочем, родителям удалось ее как-то уговорить вернуться. Забыв обиду, Лиза с радостью предалась игре.

Не осталась в стороне и Алла Пугачева. К этому времени Примадонна сменила наряд, переодевшись в черное, а также сделала другую прическу. Косметикой артистка не воспользовалась. Особо наблюдательные подписчики официальной странички Максима Галкина в социальной сети "Инстаграм" умудрились разглядеть полное отсутствие макияжа на лице легендарной исполнительницы. Фанаты рассыпались в комплиментах юмористу и его семье.

Автор: 10 декабря 2019, 12:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
От одной фразы мама и папа в отношении пугалкиных детей воротит.Ну неможет по природе так сложилось 70летняя бабуля иметь 5 летних детей!И эти два животних максимкапед и аллкаблевотина ещё гордятся тем,что им кто то выносил детей,и они нагло называют их своими.Мир перевернулся!
гость
Ответить
Бедные дети! Вот будет им потрясение,когда они подрастут и узнают всю подноготную про "маму" с "папой"...
гость
Ответить
Эта семейка придурков конкретно осточертела!!!
ОЛЯ ПОЛЯКОВА
Ответить
Заэпала эта семейка уродов! Сколько можно? Умер воришка Лужков. Дружил с Аллочкой. Может Аллусика с собой прихватит для веселухи ?
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

Распрыгавшаяся Пугачева не вышла встречать Галкина
"Ушел старик": внезапная смерть пришибла Собчак
"Перестаньте вы лезть, куда вас не приглашали": Толкалина заткнула рты злопыхателям
Продающего свой детородный орган Тарзана закидали камнями

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой

Экс-участница телестройки высказала мнение об участии певицы на конкурсе
Культура

"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"

Съемки стартуют в ближайшее время
Шоу-бизнес

Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна

Юмористка прокомментировала важное событие в жизни бывшего мужа
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Самые вкусные консервированные томаты

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru