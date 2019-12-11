"Неотразима": Бабкина восхитила россиян новым имиджем

Певица сделала новую прическу. С челкой 69-летняя Надежда Бабкина стала выглядеть намного моложе.



Исполнительница удивила поклонников преображением. Она поделилась новым фото. Свои темные волосы звезда подстригла и сделала прямую челку. Подписчики Надежды Бабкиной в "Инстаграме" поразились тому, как она помолодела за счет прически.

"Неотразима. Время не властно над вами", "Клеопатра", "Сногсшибательный имидж! Браво! Стильно, красиво и модно", "Все люди стареют, а Надежда Бабкина молодеет", "Как хорошо подобран стиль и прическа, и макияж. Очень молодит вас", "Какая красотка", — прокомментировали пост фолловеры.

Высказалась о новом имидже Надежды Бабкиной и звездный бьютимейкер и стилист Марина Корабель. "Если бы в данном случае челка была не такая гладкая, чуть более объемная, текстурированная, ее можно было бы разложить на разные стороны, придать форму. Если говорить об укладке в целом, то видно, что она сделала парикмахером", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

Стилист добавила, что буквально год назад челки вернулись в моду, но не в той интерпретации, как было раньше – гладкие и четкие, как у Клеопатры. По ее словам, челка вообще очень хорошо корректирует лицо, главное выбрать правильную форму. Корабель отметила, что сейчас в тренде легкость и небрежность.

Примечательно, что в свои годы Надежда Бабкина не перестает экспериментировать с имиджем. Ранее россияне видели ее с африканскими кудряшками и выпрямленными волосами.