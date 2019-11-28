Бабкина довела народ до исступления

Разумеется, раз появятся новые серии, то и постоянным участникам шоу тоже стоит показать что-то новенькое. Так Надежда Бабкина, выступающая, как правило, защитником "подсудимого" примерила неожиданный образ.
На любопытном фото артистка позирует у стеклянной витрины какого-то модного заведения. На ней черная изысканная шляпка с перьями и яркое алое пальто. Визажисты подобрали макияж, гармонирующий с одеждой певицы. Ее глаза ярко подведены, на губах красная помада, а брови подчеркнуты. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серебряный браслет и массивные кольца.
Как сообщает Пятый канал, поклонники были поражены в самое сердце. Бабкина буквально довела своих подписчиков до исступления, о чем они не преминули ей сказать. Многие отметили, что Надежде очень идет выбранный образ.
"Во всех образах вы, душенька Надежда, хороши!", "Красавица! Обожаю Вас!", "Надежда, вы красотка, супер! Вы замечательный пример для женщин!", "Для "Модного приговора“ – слишком хороша. На обложку самого крутого журнала!", "На конкурс красоты! Немедленно!", – высказались комментаторы.
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