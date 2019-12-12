"Никакого паралича!": раскрыта правда о состоянии умирающей Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" на всю жизнь останется инвалидом. Однако у Анастасии Заворотнюк все не настолько плачевно, как говорят в Сети.

Ясновидящая Марианна Абравитова прокомментировала самочувствие артистки. "Никакого паралича нет. Я вижу, что действительно, человек болен, что ее состояние здоровья сложно назвать улучшением. Однако то, что она лежит парализованная, что ее возят на коляске, и Анастасия Заворотнюк совершенно не двигается, я такого не вижу", – заявила она в беседе с "Дни.ру".

По словам Абравитовой, подобная информация "из разряда фэнтези". "Действительно, диагноз серьезнейший, лечение серьезнейшее, но сказать, что сейчас ей хуже, чем было вчера или позавчера, я все же не могу", – отметила ясновидящая.

Она уверена, что вокруг болезни Анастасии Заворотнюк очень много надуманного. "Все время притягивают за уши к ней диагноз Дмитрия Хворостовского и Жанны Фриске, которого там не было и нет. Хотя, действительно, здесь тема, связанная с головным мозгом", – добавила Марианна Абравитова.

Ясновидящая считает, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в сознании и даже общается с окружающими. "Другое дело, что это совершенно не та Заворотнюк, которую мы знаем. Естественно, она останется инвалидом на всю жизнь, но все же, картина немного другая, нежели нам в самых страшных красках описывают", – заверила Абравитова.