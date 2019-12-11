Джиган и его команда ошарашили неожиданным поведением

Исполнитель прибыл в студию программы "Алена, блин!", чтобы дать интервью, но что-то пошло не так. На проходной его и девушку из группы сопровождения пропустили без проблем, а остальных молодых людей пришлось оформлять. Джиган взял их с собой "экспромтом".
Один из мужчин попросился в туалет до того, как ему был оформлен пропуск. Получив отказ, он ловко перепрыгнул через турникет и проник в административную часть здания. Охрана сделала замечание всей группе, и те, резко передумав давать интервью, удалились восвояси.
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