Джиган и его команда ошарашили неожиданным поведением

Во время съемки очередного интервью рэпер Джиган вместе со своей командой повел себя неожиданно. Мужчина буквально сбежал из студии.

Исполнитель прибыл в студию программы "Алена, блин!", чтобы дать интервью, но что-то пошло не так. На проходной его и девушку из группы сопровождения пропустили без проблем, а остальных молодых людей пришлось оформлять. Джиган взял их с собой "экспромтом".

Один из мужчин попросился в туалет до того, как ему был оформлен пропуск. Получив отказ, он ловко перепрыгнул через турникет и проник в административную часть здания. Охрана сделала замечание всей группе, и те, резко передумав давать интервью, удалились восвояси.