Дмитрий Брекоткин высказался об уходе Юлии Михалковой

Оказалось, актриса выдвинула неожиданные условия команде. Они касались не только повышения заработной платы, но и структурных изменений.
Кроме того, Михалкову не устраивало, с какой периодичностью она появлялась в кадре. Ей хотелось чаще выходить на сцену.
Тем не менее коллега уважает решение Юлии. Она сама захотела уйти, поэтому насильно удерживать ее никто не стал.
"Мы не продлили с ней договор. Она выдвинула свои какие-то условия, которые нам показались неприемлемыми", – пояснил Брекоткин.
Дмитрий подчеркнул, что не держит зла и совершенно не обижается. Актер пожелал Михалковой удачи в реализации ее нового проекта.
Отметим, что Юлия запустила свою кулинарную программу. Она активно занимается ею на протяжении нескольких последних месяцев. Кроме того, звезда готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором.
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