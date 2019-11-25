"Клоп, который присосался к коллективу": новая версия развала "Уральских пельменей"

По словам комедианта, шоу разваливается на глазах, а виноват в этом новый директор программы Евгений Орлов. Сергей Нетиевский отметил, что, скорее всего, сменивший его коллега спровоцировал кризис в группе.
"Больно видеть, что разваливается коллектив и бренд, который мы вместе создавали 25 лет. Увы, у этого процесса есть инициатор", – цитирует Нетиевского телеканал "360". Он отметил, что сейчас у команды нет продюсера. Ищут ли его – большой вопрос, но важнее то, что пока некому "вести этот корабль".
"Новых проектов нет, поскольку Орлов – очень хороший разрушитель команды и бренда, но никак не создатель новых проектов. Он, как клоп, который присосался к коллективу и, ничего не созидая, сосет деньги", – подчеркнул Нетиевский. Экс-директору жаль, что коллектив распадается.
Из шоу ушла Юлия Михалкова. Поклонники обратили внимание, что ее фамилия перестала появляться на афишах, и сделали вывод, что юмористка покинула передачу. Вскоре выяснилось, что это правда. Сергей заметил, что у нее имелся повод – работать в новой атмосфере девушке было непросто. Впрочем, он допустил, что у Михалковой есть причина, о которой она тактично умалчивает.
"Тяжело выбирать между осколками раскалывающегося коллектива. Все-таки это уже не та дружная команда "Уральских пельменей", которая была раньше", – заключил Нетиевский.
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