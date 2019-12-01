"О, господи!": сонный Галкин появился в нелепом виде

Артисту пришлось проснуться очень рано, чтобы отправиться по делам. Сонный комик наспех оделся и направился к машине.
Выход из дверей роскошного замка в подмосковной деревне Грязь артист запечатлел в "Сторис" своего "Инстаграм". "Ну вот, ворона прокаркала, значит, пора на съемку. С утра пораньше", – говорит Максим Галкин.
За спиной у артиста можно разглядеть часть шикарного интерьера его дома. В холле замка, где проживает артист, его жена Алла Пугачева, их дети Лиза и Гарри, есть огромные люстры и скульптуры. Внушительных размеров статуи драконов и гарпий, охраняющие вход в здание, в купе с карканьем ворон создают не самое доброе впечатление.
Между тем внешний вид самого Максима Галкина не намекает ни на что мистическое. Артист облачен в черное пальто, от известного модного дома и объемную шапку, судя по всему, из кролика. Юморист выглядит нелепо в мохнатом головном уборе.
Будто предупреждая вопросы о собственном внешнем виде, комик объяснил, что надел шапку, поскольку на улице уже выпал снег. "О, господи! С утра сниматься нельзя", – резюмировал Максим Галкин. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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