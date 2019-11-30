Неравный брак с Галкиным довел Пугачеву до слез

Визит Примадонны в Останкино связан с ее фильмом "Тот самый концерт", прокат которого стартует в Москве на следующей неделе. Звезда посоветовала обратить внимание на свой новый хит "Мой друг", посвященный Максиму Галкину.
"Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук... И в теплоте голоса", – поет, едва сдерживая слезы, артистка. Она призналась, что разрыдалась, услышав композицию впервые.
"Эта песня пронзительна до слез. Она заменила мне "Не отрекаются любя". Песня о неравном браке: о любви взрослой женщины к молодому мужчине. Это такая любовь, о которой надо петь", – заключила 70-летняя Алла Пугачева.
Отметим, супруг Примадонны, юморист Максим Галкин, младше своей знаменитой возлюбленной на 27 лет. Звездная пара вместе уже почти 20 лет.
Напомним, зарегистрировать свой брак Алла Пугачева и Максим Галкин решили только в 2011 году. Сама певица вспоминала, что поначалу не хотела ставить в паспорте штамп. "Снова ставить штампик в паспорте? Не желаю, не хочу! А если со мной рядом человек, который уже несколько лет, то считайте, что я замужем", – делилась артистка.
Как писали "Дни.ру", в 2013 году у звездной пары появились дети – двойняшки Елизавета и Гарри, рожденные суррогатной матерью. С тех пор главное внимание Алла Пугачева и Максим Галкин уделяют им.
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