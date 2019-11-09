Станислав Садальский взмолился о работе

По словам шоумена, он еще таит надежду сняться в нескольких картинах. Но он понимает, что это, скорее, из области фантастики, ведь артист давно не получал никаких предложений.
"Чувствую уходящее время. Сегодня мой единственный враг – время. Пора вставать на репетицию. Я актер, а не политик, и никогда не имел ярко выраженных политических убеждений. Для кого-то ужасно, но смею иметь собственное мнение", – высказался журналист.
Станислав утверждает, что свято верит в свободу, и никакая другая политика ему не нужна. Он категорически не хочет революций.
"Я всего лишь хочу сыграть несколько спектаклей с неизвестными пока мне прекрасными актерами и режиссерами, продолжить работу с Ниной Чусовой, Вовой Устюговым", – признался Садальский.
Также актер отметил, что сегодняшние фильмы абсолютно неинтересны и не несут глубокого смысла. По его мнению, в них отсутствует даже малейшая мысль. Настоящим шедевром кинематографа он считает картину со своим участием "Место встречи изменить нельзя".
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