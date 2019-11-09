Убитая горем Полина Гагарина разрыдалась на людях

Певица Полина Гагарина является одним из членов жюри на шоу "Голос". Во время последнего выпуска артистка расплакалась после выступления участника – Дмитрия Клинаева.

Мужчина оказался отцом погибшего два года назад молодого актера Егора Клинаева. В честь сына он исполнил песню Стаса Намина "Колыбельная".

Гагарина сразу узнала исполнителя. "Я хочу сказать, я знаю, с кем говорю. И я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Я никому не пожелаю такого пережить!" – заявила знаменитость.

После этого на впечатлительную Полину накатила волна эмоций, и она разрыдалась. Задыхаясь от слез, она пожелала Дмитрию, чтобы он смог жить дальше и радовался еще много-много дней. Потом певица извинилась и выбежала из студии.

Отметим, отец погибшего мальчика попал в команду лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Рок-музыкант, в свою очередь, отметил, что в его команде не хватает какой-то серьезности. И именно в Дмитрии он видит нечто подобное. Клинаев-старший с радостью согласился на эксперименты.

Напомним, Егор скончался 27 сентября 2017 года. Ему было всего 18 лет. Во время возвращения домой он увидел аварию и остановился, чтобы помочь. В итоге молодой человек сам стал жертвой ДТП. Его сбил насмерть не заметивший на дороге столкновения и людей водитель иномарки. Актер скончался на месте.