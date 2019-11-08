Виктории Боне досталось за "старые" руки

Многие отметили, что руки у Бони выглядят просто ужасно. Виден эффект куриной лапки, когда вылезают вены и мелкие морщинки. "Вика красотка! Но руки очень старо выглядят", – отметила одна из поклонниц звезды.
Большинство подписчиков поддержали первых комментаторов. "Снова Виктория что-то сделала с собой. Жаль, что теряется индивидуальность", – посетовал фолловер.
Другие фанаты начали обсуждать, что у Бони другие губы и глаза, да и в целом в лице что-то поменялось. Однако все сошлись во мнении, что звезда по-прежнему красива.
Кстати, по мнению специалистов, руки у Виктории могут выглядеть старыми из-за резкого похудения. Кожа потеряла объем, и ей просто не хватает питательных веществ.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?