Виктория Боня заявила о второй беременности

Накануне модель снова заговорила об этой проблеме в прямом эфире, который проводила в "Сторис" в своем "Инстаграме". Взглянув на себя в зеркало, она ужасно расстроилась.
"Если честно, у меня депрессия была два дня. Посмотрела на себя – какая я тощая! Что делать? Не понимаю, как мне быть", – искала сочувствия у поклонников Виктория.
По словам Бони, она перепробовала уже все возможные средства. Модель сидела на "поправительных" диетах и регулярно выполняла упражнения для набора массы, но так и не увидела заветной прибавки в весе.
"Только беременность меня спасет. Только тогда я смогу поправиться", – ошарашила заявлением звезда.
Кого Виктория видит отцом второго ребенка, неясно. О ее личной жизни ничего не известно: либо актриса тщательно скрывает возлюбленного, либо его и в помине нет.
К слову, фанаты постарались приободрить модель. "Правда очень похудела, но красивая, как всегда", – поддержала Боню одна из пользователей.
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