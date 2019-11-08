Жесткая Пугачева довела до слез Волочкову

Анастасия Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Скандально известная балерина рассказала о том, как прошло ее общение с Примадонной и почемуи она не смогла сдержать слез.

Отметившая в апреле 70-летие Алла Пугачева решила в честь круглой даты организовать концерт. Сольник Примадонны прошел в Кремлевском дворце. Артистка не давала концертов много лет, поэтому это ее юбилейное шоу прошло с оглушительным успехом. В одном из песенных номеров приняла участие и балерина Анастасия Волочкова.

Она рассказала о том, как получила предложение поработать с Примадонной: "Однажды я проснулась и обнаружила, что прорывается какой-то незнакомый номер. Обычно не отвечаю на незнакомые номера, у меня настроена переадресация на пиар-директора. Но тут через какое-то время мне позвонил Максим Галкин и спросил с возмущением: "Насть, ты что, зазвездилась? Тебе Пугачева звонит!" Мое недоумение было огромнейшим. Конечно, сразу же перезвонила и согласилась на это мега-предложение, пообещала прийти с алыми розами".

Однако тогда на слова Анастасии Волочковой Алла Пугачева жестко ей ответила, что не любит розы, а предпочитает полевые цветы. Свой успех Примадонна повторила и в Минске. На концерте в Белоруссии отметилась и Анастасия Волочкова. "Было очень трогательно, когда Алла Борисовна так красиво и пафосно представила меня на сцене. Когда она сказала: "Настюха, давай", я чуть не расплакалась, настолько это было просто и по-человечески", – призналась балерина.

После того, как Алла Пугачева наконец осталась одна, Анастасия Волочкова заглянула к ней и вручила герберы. Женщины пообщались. "Я ей сказала очень добрые слова и мы чуть-чуть побеседовали о жизни как близкие по духу люди. Признаюсь, я не смогла сдержать слез…" – цитирует балерину Teleprogramma.pro.

Балерина и Примадонна знакомы давно. 20 лет назад певица с ее тогдашним мужем Филиппом Киркоровым посетила сольный концерт танцовщицы. На рамках "Рождественских встреч" Алла Пугачева вывела Анастасию Волочкову на сцену как первую поющую балерину. Также они пересекались на различных светских мероприятиях.

"Пугачева для меня – это легенда. Это сильный волей и духом человек, прошедший множество испытаний и не сломавшийся. Это человек-солнце. Чувствую свою схожесть с ней. В чертах характера и в умении выстаивать, несмотря на травлю. Ведь я тоже знаю, что это такое", – заключила Анастасия Волочкова.