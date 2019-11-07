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Шоу-бизнес

"Ей нужно кого-то унижать, оскорблять": Боня рассказала о травле организованной завистницей Собчак

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" объяснила, почему Ксения Собчак организовала кампанию по ее очернению. Виктория Боня считает, что журналистка завидует привлекательным женщинам.
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Телеведущая подчеркнула, что у Ксении Анатольевны "аллергия на красивых женщин". Именно поэтому знаменитость заказывала порочащие Викторию Боню статьи.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

По словам экс-участницы шоу "Дом-2", хакеры взломали WhatsApp Ксении и опубликовали ее переписки. Благодаря этому Виктория выяснила, что именно журналистка организовала ее травлю. Более того, Собчак говорила гадости за спиной у Бони.

"Там был такой замес, замут, потому что была жуткая зависть. Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут я выхожу на Канский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все это перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы у меня не приглашали и не пускали, и тому подобное. Потом выяснилось, что это были заказы от Ксении Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью", – сказала знаменитость.

Кадр youtube.com

Виктория Боня признается, что поступок Ксении Собчак ее удивил. Имея такой статус в обществе, журналистка опустилась до распускания грязных сплетен. Телеведущую удивила степень лицемерия Собчак, ведь при встрече Ксения вела себя более чем дружелюбно.

"Низменный, подлый человек, который еще не пришел к такому уровню саморазвития, чтобы в принципе смотреть на жизнь созидательно. Ей нужно кого-то унижать, оскорблять, чтобы ярчить. Без этого она не может" – сказала Виктория Боня в эфире ютуб-шоу "Ходят Слухи".

7 ноября 2019, 20:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это уже все поняли 😂. Страшнючая бабец с низкой моральной ответственностью.
1

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