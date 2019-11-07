"Проколю соски": Водонаева после развода решилась на эксперементы

Алена Водонаева заявила, что хочет экспериментировать. "Да, я скоро сведу татуировку. Самую большую на руке. Она мне больше не нравится. И проколю соски", – рассказала телеведущая в эфире шоу "Рамблер/Live".
Водонаева добавила, что пирсинг на сосках – это некая альтернатива. Звезда в шутку пообещала опубликовать снимки проколотой груди в "Инстаграм".
Около десяти лет назад Алена Водонаева сделала татуировку, которую посвятила сыну Богдану, когда мальчику исполнилось два месяца. На правой руке звезды красуется слово Bogdan.
Напомним, Алена Водонаева около года назад рассталась с мужем, диджеем Алексеем Косинусом. По словам телеведущей, она зарабатывала больше супруга, и это ее не устраивало. Экс-участница говорила, что мечтает встретить мужчину, который будет ее сильным крылом и который сможет позаботиться о ней и ее девятилетнем отпрыске.
Сына знаменитость родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Союз распался почти сразу после свадьбы. Еще будучи замужем, телеведущая начала встречаться с другим мужчиной.
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