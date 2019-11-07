"Да, на грани": Сябитова сунула нос в развод Харламова и Асмус

Одна из ведущих популярного шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова сунула нос в отношения Гарика Харламова и его супруги Кристины Асмус. Телесваха прокомментировала слухи о возможном разводе.



О непростых отношениях в семье знаменитой пары ходит множество сплетен. Злые языки утверждают еще с лета, что дело пахнет разводом. Впрочем, на все их выпады и Харламов, и его жена всегда отвечают, что у них все в порядке, но так ли это на самом деле?

Ситуацию подогрел недавно вышедший скандальный фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского, где Асмус снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским. Коллеги занялись сексом на съемочной площадке, отлично сыграв влюбленную пару, однако злопыхатели сразу же навострили уши. Многие поспешили высказаться о том, что между актерами было нечто большее, чем просто партнерские отношения, что разозлило и без того взбешенного сплетнями Харламова.

Шоумен с пеной у рта принялся защищать возлюбленную: "Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом, – сказал Харламов. — Моя жена актриса. Да, откровенно. Да, на грани. И что?".

Разумеется, что когда происходящее привлекло к себе повышенное внимание аудитории, мало кто смог остаться в стороне. Не прошла мимо и Роза Сябитова.

"Знаете, как мы в программе часто говорим? Среди учительниц русского языка изменщиц не меньше, чем среди актрис. Я склонна верить, что Гарик правильно смотрит на эту ситуацию, так как он женился на актрисе и сам работает в этой же сфере", – высказала мнение телеведущая в интервью изданию Teleprogramma.pro.

"Я скорее, поверю, что она плохо готовит, чем то, что Харламов ее приревновал. Ну, надоело ему, захотелось домашней пищи, уюта и комфорта, а актрисам это не дано. Вы поймите, что для обычного мужчины голая фотография жены – уже причина для раздора, а мы, актеры, другие. Другой замес, другие люди", – подытожила Сябитова.

