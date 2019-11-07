"Тяжелая жизнь": Асмус с Янковским отдохнули на Мальдивах

Асмус и Янковский сыграли в фильме влюбленную пару. Это получилось так хорошо, что фанаты никак не могут оставить их в покое.
Не успели таблоиды остыть после обсуждения темы изменницы-Кристины, а Гарик Харламов заявить о том, что он гордится женой, как грянул гром. Режиссер фильма Клим Шипенко решил добавить перчинки и опубликовал в своем личном блоге видео с Мальдивских островов.
Шипенко за кадром рассказал, что это фильм о фильме, а также посетовал о том, что у них "тяжелая жизнь" и это "издевательство – снимать кино на Мальдивах".
"Потом были съемки в холодной Москве и Подмосковье. Все мерзли, мучались, но снимали фильм, который все сейчас смотрят в кинотеатрах!! Мы этому безмерно рады!" – подписал свое видео режиссер.
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