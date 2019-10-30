Обнаженная Кристина Асмус с треском провалилась

Стало известно, что картина провалилась в прокате. Она собрала всего 92 миллиона рублей.
И это с учетом того, что у этого скандального фильма было самое большое количество сеансов по сравнению с другими новинками кино. Тем не менее, средняя посещаемость при этом составила 16 человек на одном показе. Даже эротические сцены с полностью обнаженной Асмус не смотивировали людей на посещение кинотеатра.
Примечательно, что большинство отзывов о работе Клима Шипенко положительные. По мнению тех, кто посмотрел премьеру, "Текст" – это не только история про телефон и прерванную жизнь, но и настоящий слепок нашего сегодняшнего общества. Социальная драма, в которой многое представлено, как есть, без чернухи и без прикрас.
"Наряду с этим, фильм, пусть и в куда меньшей степени, чем книга, задает вопросы и о том, как же нужно жить: идти по головам, сжирая более слабых или же, прежде всего, оставаться человеком?! Ну и, безусловно, кульминация и мощнейший финал картины заставляют отзываться о "Тексте" только наилучшими эпитетами", – заявил кинозритель.
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