Заворотнюк пожелала удачи Чернышеву с другой партнершей

В инстаграм-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилось сообщение, адресованное ее супругу, фигуристу Петру Чернышеву. Спортсмену и его партнерше пожелали удачи.

Анастасия Заворотнюк давно является спутницей жизни Петра Чернышева. А на льду его партнершей стала прославленная фигуристка Татьяна Навка. Вместе спортсмены работают плодотворно: они выпустили несколько ледовых шоу, которые имели оглушительный успех. Совсем скоро в Москве Татьяна и Петр сыграют спектакль "Аленький цветочек". Одной из первых их поздравила супруга Чернышева.

Впрочем, из записи на странице актрисы в социальной сети "Инстаграм" следует, что это сделала не она сама, а кто-то из родных. "У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!" – пожелали удачи фигуристам от лица Заворотнюк близкие.

Накануне, 6 ноября, состоялась репетиция ледового шоу, на которой побывали и представители СМИ. Репортеры пообщались с Навкой. Та поддержала Петра Чернышева – его жена Анастасия Заворотнюк борется со смертельно опасной болезнью. "У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье, но все друзья и партнеры рядом, но жить нужно продолжать. Особенно мужчине. И это ему нужно!" – цитирует фигуристку Teleprogramma.pro.

Она напомнила, что все средства за шоу от 10 ноября будут переданы в поддержку семье Чернышева. "Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы", – заключила Татьяна Навка.