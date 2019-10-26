Как закрутился роман Анастасии Заворотнюк и ее молодого супруга

Сейчас, в такой сложный для артистки жизненный период, муж всегда находится рядом и всеми силами поддерживает ее. К слову, Анастасия неоднократно заявляла, что Петр стал для нее той самой каменной стеной, за которой она укрылась от всех проблем и тревог.
Они познакомились на ледовом телешоу. Заворотнюк была ведущей этой программы, а Чернышев приехал в качестве приглашенной звезды. На тот момент спортсмен был холост, в отличие от актрисы. Та состояла в отношениях со своим партнером по сериалу "Моя прекрасная няня" – Сергеем Жигуновым, которые к тому времени уже трещали по швам.
Роман между фигуристом и светской дивой закрутился довольно быстро и стремительно набирал обороты. Всего через несколько месяцев они поженились.
Петр сделал предложение Анастасии на Сардинии. Во время ночного купания в море он вынырнул из воды воды и протянул ей ладонь, на которой лежало кольцо с бриллиантом.
"Смотри, что я нашел! Скажи: да или нет?", – спросил разволновавшийся спортсмен.
Конечно, на свой вопрос он получил положительный ответ. Через месяц Чернышев и Заворотнюк обвенчались в церкви Воскресения Христова, расположенной на скальном обрыве в крымском Форосе.
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