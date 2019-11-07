"Ты – прекрасный верблюд": прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали отвращение

В минувший вторник знаменитость отправилась вместе с мужем в столичный ресторан, где их ждали близкие друзья. Во время вечеринки Ксения Собчак пересказала окружающим оригинальное поздравление Константина Богомолова.
"Не надо быть верблюдом, из которого я сделаю арабского скакуна. Нет, ты – прекрасный верблюд. У тебя два шикарных горба, иногда ты плюешься, но ничего страшного, ты все равно прекрасна", – поделилась журналистка.
Телеведущая не успела закончить речь, так как к ней подошел режиссер и крепко обнял. Окружающие поддержали Ксению Собчак и Константина Богомолова аплодисментами, сообщает Woman.ru.
Такое сравнение привлекло внимание пользователей. Многие комментаторы признались, что испытали неприятные чувства при просмотре видеозаписи поздравления. "У нее нездоровая тяга к унижениям. Она в них успокаивается", – выразил мнение один из пользователей.
Другой предположил, что таким странным образом режиссер хотел показать свою независимость. "Предполагаю, что подобными высказываниями муж пытается демонстрировать финансовую и психологическую независимость от жены. Типа не каблук. Как-то так", – написал пользователь.
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