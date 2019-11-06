Решетовой предрекли незавидную участь Шишковой после слухов об изменах Тимати

Известный блогер Лена Миро высказалась по поводу слухов вокруг рэпера Тимати. Обозревательница предположила, что артист действительно нашел себе новую любовницу.

16 октября Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына. Теперь модель привыкает к роли матери под чутким руководством свекрови – Симоны Юнусовой. Девушка ежедневно рассказывает подписчикам в соцсетях о том, как развивается ее малыш.

Между тем сам рэпер Тимати укатил на курорт. Артист публикует снимки с Мальдив. Там он занимается серфингом в большой компании. В Сети тут же появились слухи, что у звезды появилась другая.

На сплетни о Тимати обратила внимание блогер Лена Миро. По ее мнению, если домыслы правдивы, то в этом нет ничего удивительного, ведь когда бывшая девушка артиста Алена Шишкова родила ему дочь, он закрутил роман с Анастасией Решетовой. Обозревательница считает, что теперь, по логике вещей, рэпер Тимати найдет себе новую подружку.

"Что, по-вашему, должен делать хороший отец? Менять подгузники, кормить по часам, ночами не спать, укачивая младенца? Серьезно? Да никто из черных дыр так себя не ведет. Вон, Собчак, когда родила, на второй день ускакала задорным конем на презентацию. А где дети других дырок? Да там же, где и у Ксении – на руках нянек", – рассудила Миро.

По мнению блогера, бывшая и нынешняя возлюбленные рэпера Тимати теперь должны "не отсвечивать". Вести тихонько микроблоги и заниматься бизнесом, который для них открыли.