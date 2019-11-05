"Человеку явно нужна помощь": внешний вид МакSим взбудоражил народ

В Сети обсуждают выступление певицы МакSим в Казани. По мнению зрителей, артистка сильно изменилась. Внешний вид разочаровал поклонников. Между тем представители звезды утверждают, что певицу оговаривают.

В минувшую субботу артистка дала сольник в столице Татарстана. Большинству поклонников, которым посчастливилось попасть на концерт, выступление понравилось. Ни внешний вид, ни манера исполнения нареканий не вызвали.

В то же время в соцсетях появилась критика. "Опухшая какая-то с виду", "Человеку явно нужна помощь", "В этой ситуации вся надежда только на близких. Уже без разницы, что там: наркотики, алкоголь, антидепрессанты или просто депрессия", – обсуждали концерт певицы МакSим обыватели. Отмечалось, что вокалистка очень располнела, да и пела как-то с трудом.

Представитель знаменитости Маргарита Соколова заявила, что концерт в Казани прошел на высшем уровне, в зале был аншлаг.

"Какая-то девочка в Интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень некрасиво", – отметила Соколова.

Маргарита добавила, что певица МакSим приезжала в Казань не только для того, чтобы выступать. Артистка посетила фонд "День добрых дел", одним из попечителей которого является. Знаменитость пообщалась с семьями, которые находятся под опекой организации. Об этом сообщает StarHit.