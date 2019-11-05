"Человеку явно нужна помощь": внешний вид МакSим взбудоражил народ

В минувшую субботу артистка дала сольник в столице Татарстана. Большинству поклонников, которым посчастливилось попасть на концерт, выступление понравилось. Ни внешний вид, ни манера исполнения нареканий не вызвали.
В то же время в соцсетях появилась критика. "Опухшая какая-то с виду", "Человеку явно нужна помощь", "В этой ситуации вся надежда только на близких. Уже без разницы, что там: наркотики, алкоголь, антидепрессанты или просто депрессия", – обсуждали концерт певицы МакSим обыватели. Отмечалось, что вокалистка очень располнела, да и пела как-то с трудом.
Представитель знаменитости Маргарита Соколова заявила, что концерт в Казани прошел на высшем уровне, в зале был аншлаг.
"Какая-то девочка в Интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень некрасиво", – отметила Соколова.
Маргарита добавила, что певица МакSим приезжала в Казань не только для того, чтобы выступать. Артистка посетила фонд "День добрых дел", одним из попечителей которого является. Знаменитость пообщалась с семьями, которые находятся под опекой организации. Об этом сообщает StarHit.
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