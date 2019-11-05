"Что-то в ней было фальшиво": друг раскрыл детали романа Жигунова и Заворотнюк

Искра между Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым проскочила во время съемок сериала "Моя прекрасная няня". О романе артистов рассказал приятель актера.

Член Российской академии художеств Сергей Заграевский был соседом Анастасии Заворотнюк по даче, когда та состояла в отношениях с Сергеем Жигуновым. Собственно, дом в Абрамцеве и принадлежал артисту. С Жигуновым Заграевский соседствовал, по его словам, на протяжении 20 лет. "Сергей свою дачу любил. Он в нее вложил не только большие деньги, но и всю душу. Дача для него была всем! Когда он только купил участок, там стоял дом-развалюха. Он же сделал вскоре настоящую конфетку – такие хоромы выстроил!" – отметил академик.

На дачу Жигунов ездил с женой Верой, однако в какой-то момент она перестала появляться там. Зато с Сергеем стала приезжать Анастасия Заворотнюк. Заграевский отметил, что эффектная брюнетка старалась понравиться соседям. "В принципе Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением. На ее лице всегда была улыбка. Солнышко такое! У нее был веселый шпиц – он все время прибегал на наш участок и лаял", – поделился воспоминаниями друг Жигунова.

Заграевский отметил, что по Жигунову было видно, что он очень любил Анастасию Заворотнюк. "А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним!" – цитирует академика "Собеседник".

В какой-то момент Сергей Жигунов перестал появляться на даче. А спустя время Заграевский встретил артиста, идущим по дороге. Жигунов сообщил другу, что продает дачу. Для того эта новость стала совершенно неожиданной.

"Я так удивился, потому как знал, насколько дорога ему была дача. "Как же так? – спросил у него. – Ты же в нее всю душу свою вложил!" Он ответил, что жизнь так сложилась. Мол, нет денег, чтобы все содержать. Уже потом я прочитал в газетах, что это было связано с разрывом с Настей. Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней", – предположил Сергей Заграевский.