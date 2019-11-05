Лариса Гузеева показала пышную грудь

На снимке звезда фотографирует себя у зеркала. Она позирует в черной рубашке, из-под которой виднеется топ из просвечивающей ткани, поэтому пышная грудь актрисы в соблазнительном бюстгальтере отлично просматривается. Дополнили образ позолоченная цепочка на шее и перстень с драгоценным камнем на левой руке.
"На вечеринку с коллегами. Фестиваль А.Суриковой. Украшения от @izumrudgold. Спасибо, мои дорогие💥💥💥 Я буду самой скромной🌹", – заявила светская дива.
Поклонники были приятно удивлены внешним видом артистки. К слову, хвалебные комментарии оставили и звезды российского шоу-бизнеса Дана Борисова, Алика Смехова и Юлия Зимина. "Куколка😘", "Похудели – класс!", "Тростинка! А телевизор так увеличивает, но не во вред, конечно же!😍", "Эталон женской красоты!", "Роскошно выглядишь👌", – восхитились фолловеры.
"Подтяжка, ботокс, пилинг?" – без задней мысли поинтересовалась фанатка.
Гузеева юлить не стала и призналась, что это лишь фотошоп и правильно подобранная поза, сообщает Teleprogramma.pro. "Хоть на просторах "Инстаграма" себе польстить..." – иронично высказалась Лариса.
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