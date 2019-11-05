Отказавшаяся от препаратов Татьяна Тотьмянина рискнула здоровьем

Спортсменка выступила в паре со своим давним партнером Максимом Марининым. Ей удалось скрыть свои жуткие боли и чисто исполнить программу. Татьяна подтвердила что ее самочувствие оставляло желать лучшего.
Тем не менее, для нее было очень важно выступить на таком масштабном событии. Тотьмянина подумала, что, возможно, это окажется единственным шансом для нее кататься с такими великими людьми.
"Буквально три дня назад поняла, что смогу кататься, а до того было много вопросов – у меня до сих пор синяки после операции, не сняты швы и торчат нитки", – отметила звездав разговоре с корреспондентами Teleprogramma.pro.
По словам фигуристки, в этом месяце ей предстоит еще пара выступлений, но не более того. Она собирается уходить из большого спорта и сконцентрироваться на здоровье и семье.
"Уже невозможно жить на лекарствах, поэтому сейчас справляюсь, как есть, не принимаю никаких обезболивающих", – заявила жена Алексея Ягудина.
Тотьмянина подчеркнула, что очень устала от болезней. Ей хочется отдыха и спокойствия. Но она не исключает возможности того, что она может передумать, когда вылечится окончательно.
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