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"Давала по попе и закрывала в комнате": Навка о строгости к маленькой дочери

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com.
Со своей младшей дочерью Надеждой Татьяна Навка строга, но справедлива. Девочка, несмотря на юный возраст, добилась первых успехов в фигурном катании. 
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По словам Татьяны Навки ее пятилетняя Наденька тренируется дважды в день. Ребенок спокойно встает рано утром, даже если хочет спать. Фигуристка гордится наследницей, с ранних лет девочка проявляет упорство и трудолюбие, присуще ей и чувство ответственности.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Между тем, как и все ребятишки, Надежда порой расстраивает маму. Иногда Татьяне Навке приходится наказывать отпрыска. Спортсменка считает, что ребенок должен понимать, что существуют определенные правила.

"Пару раз по попе давала Надюше и закрывала в комнате, говоря: "Подумай над своим поведением, а когда подумаешь, приходи, и мы с тобой обсудим". У каждого свои методы воспитания", – призналась Татьяна Навка.

Фигуристка отмечает, что к старшей дочери Александре была не так лояльна. Первенца знаменитость воспитывала в большей строгости.

"Я скорее справедливая.  С Надеждой я намного мягче. Может, стала сентиментальнее с возрастом. Уже другими глазами смотрю на многие вещи, понимаю, что важно, а что неважно, за что нужно поругать, на что можно не обратить внимания", – сказала Татьяна Навка.

В то же время методы, которые использует продюсер Яна Рудковская, воспитывая своего сына Сашу Плющенко, спортсменка не поддерживает. Напомним, светская львица запирала мальчика в темной комнате.

По словам Татьяны Навки, если ее дочь захочет бросить фигурное катание, она не будет сопротивляться. "Я буду отталкиваться от ее возможностей. Если она просто будет биться головой об стену, и это будет не ее, в жизни есть много другого прекрасного" – цитирует Татьяну Навку Фонтанка.ру.

4 ноября 2019, 12:21
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Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Тщеславные курицы. Остаётся только посочувствовать их детям (
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