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Шоу-бизнес

Пугачева сняла с себя ответственность перед важным событием

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда отечественной эстрады сообщила о том, планирует грандиозный концерт на свое 80-летие. Алла Пугачева призналась, что назвала бы его "А напоследок я скажу".
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Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов, которому Примадонна дала интервью, напомнил певице, что в ее фильме "Тот самый концерт" только четыре старых хита, которые знает вся страна, остальные же песни новые. Алла Пугачева ответила, что подбирала композиции, которые соответствуют ее сегодняшнему мировоззрению.

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Так, новая песня "Мой друг" уже заменила ей "Не отрекаются, любя". Она – о неравном браке, где женщина намного старше своего избранника. "Я разложила песни так, как будто бы просто разговаривала с вами по душам", – поделилась знаменитость.

По словам Аллы Пугачевой, свое отношение к чему-либо она имеет возможность выразить в композиции. "И так каждая песня была моей мыслью", - заявила артистка.

Примадонна призналась, что не отправляла новых песен на радио, потому что они создавались не для ротации. Возможно, Алла Пугачева издаст их отдельным диском. А по поводу своих прежних хитов она пообещала, что соберет из них концерт на свое 80-летие.

Певица отметила, что это большая мотивация, чтобы жить как можно дольше и следить за своим здоровьем. "Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное – быть более-менее в форме, чтобы стоять. Хотя и лежа можно, и сидя", – сняла с себя ответственность перед грандиозным мероприятием Алла Пугачева, переложив ее на поклонников, которые наизусть знают ее хиты.

Порассуждала исполнительница и о современных реалиях. "Вот этот "Инстаграм". Что это такое?! Меня всю жизнь учили, что сплетничать и хвастаться нехорошо. Но я вижу, что сейчас все-таки время "Инстаграма", – высказалась Алла Пугачева. 

Автор: 30 ноября 2019, 20:14
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Баба Яга на выданье и с кучей "творческих" (т.е. коммерческих) планов.
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