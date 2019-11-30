Пугачева сняла с себя ответственность перед важным событием

Звезда отечественной эстрады сообщила о том, планирует грандиозный концерт на свое 80-летие. Алла Пугачева призналась, что назвала бы его "А напоследок я скажу".

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов, которому Примадонна дала интервью, напомнил певице, что в ее фильме "Тот самый концерт" только четыре старых хита, которые знает вся страна, остальные же песни новые. Алла Пугачева ответила, что подбирала композиции, которые соответствуют ее сегодняшнему мировоззрению.

Так, новая песня "Мой друг" уже заменила ей "Не отрекаются, любя". Она – о неравном браке, где женщина намного старше своего избранника. "Я разложила песни так, как будто бы просто разговаривала с вами по душам", – поделилась знаменитость.

По словам Аллы Пугачевой, свое отношение к чему-либо она имеет возможность выразить в композиции. "И так каждая песня была моей мыслью", - заявила артистка.

Примадонна призналась, что не отправляла новых песен на радио, потому что они создавались не для ротации. Возможно, Алла Пугачева издаст их отдельным диском. А по поводу своих прежних хитов она пообещала, что соберет из них концерт на свое 80-летие.

Певица отметила, что это большая мотивация, чтобы жить как можно дольше и следить за своим здоровьем. "Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное – быть более-менее в форме, чтобы стоять. Хотя и лежа можно, и сидя", – сняла с себя ответственность перед грандиозным мероприятием Алла Пугачева, переложив ее на поклонников, которые наизусть знают ее хиты.

Порассуждала исполнительница и о современных реалиях. "Вот этот "Инстаграм". Что это такое?! Меня всю жизнь учили, что сплетничать и хвастаться нехорошо. Но я вижу, что сейчас все-таки время "Инстаграма", – высказалась Алла Пугачева.