Пугачева раскрыла свою заветную мечту

Знаменитая певица дала откровенное интервью в программе "Время" на Первом канале. Алла Пугачева призналась, что очень хочет сняться в кино.



Примадонна ждет приглашения на роль от Никиты Михалкова. По ее словам, режиссер давно обещал снять фильм с ее участием. Однако своего слова мэтр отечественного кинематографа пока не сдержал.

"Если я хочу сыграть в кино, то мне, видимо, надо самой фильм снять. Никита Сергеевич давно обещает. Он хотел снять меня в роли комической старухи", – поделилась Алла Пугачева. Она добавила, что когда напоминает режиссеру об этом, тот отшучивается. "Он говорит: "Так ты сначала стань старухой, а потом мы с тобой поговорим", – заявила исполнительница.

Алла Пугачева отметила, что теперь у нее есть, что ответить Михалкову. Поводом послужила программа "Точь-в-точь" на Первом канале. "Здесь такие вещи творят с лицом. Могут из тебя сделать дряхлую старуху, а могут совсем юную даму", – рассказала Примадонна.

Певица раскрыла свою мечту. "Я бы хотела сыграть в хорошей комедии, где показан мой путь с детства до старости", – призналась супруга телеведущего Максима Галкина. Артистка заверила, что обязательно еще поговорит с режиссером на эту тему. "Это единственное, на что я нацелена", – отметила Алла Пугачева.