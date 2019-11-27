Пугачева без макияжа напугала народ

На просочившемся в Сеть кадре Примадонна сама на себя не похожа, что отметили ее фанаты. Многие высказали мнение, что на изображении совсем не певица, а кто-то другой.
На снимке Алла Борисовна позирует без привычного сценического грима, отличающегося яркими тенями на глазах, без красивых костюмов и украшений. Правда, ее роскошная шевелюра осталась при ней, что вкупе с лицом без макияжа создало домашний образ. Видеть такой Примадонну мало кому доводилось.
Как выяснилось, фото было снято еще в 1995 году. На нем звезде отечественного шоу-бизнеса 46 лет. Снимок специально сделали для первого номера журнала "Стас", который выпускал близкий друг и коллега примадонны Стас Намин. В нем публиковались статьи по темам театр, музыка, кино, искусство и прочим, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на "Комсомольскую правду".
По словам лидера группы "Цветы", в тот далекий год Примадонна сама согласилась, чтобы именно это изображение украсило обложку издания. Музыкант считает, что Алла Борисовна получилась на фото невероятно обаятельной и нежной.
"По-моему, фотография получилась хорошая – Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел – все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие", – рассказал Намин.
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