Пугачева без макияжа напугала народ

Не секрет, что редкие фото знаменитостей почти всегда вызывают ажиотаж у поклонников. Так и фото Аллы Пугачевой, на котором звезда предстала без фотошопа и макияжа, напугало народ.

На просочившемся в Сеть кадре Примадонна сама на себя не похожа, что отметили ее фанаты. Многие высказали мнение, что на изображении совсем не певица, а кто-то другой.

На снимке Алла Борисовна позирует без привычного сценического грима, отличающегося яркими тенями на глазах, без красивых костюмов и украшений. Правда, ее роскошная шевелюра осталась при ней, что вкупе с лицом без макияжа создало домашний образ. Видеть такой Примадонну мало кому доводилось.

Как выяснилось, фото было снято еще в 1995 году. На нем звезде отечественного шоу-бизнеса 46 лет. Снимок специально сделали для первого номера журнала "Стас", который выпускал близкий друг и коллега примадонны Стас Намин. В нем публиковались статьи по темам театр, музыка, кино, искусство и прочим, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По словам лидера группы "Цветы", в тот далекий год Примадонна сама согласилась, чтобы именно это изображение украсило обложку издания. Музыкант считает, что Алла Борисовна получилась на фото невероятно обаятельной и нежной.

"По-моему, фотография получилась хорошая – Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел – все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие", – рассказал Намин.