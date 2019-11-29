Пугачева пришла к Эрнсту на серьезный разговор

Певица поделится откровениями с ведущим Кириллом Клейменовым, сообщается в "Инстаграм" Первого канала. Алла Пугачева поведает о любви, семейном счастье и детях. Интервью выйдет в эфир в 21:00 мск. Также его можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.
Ранее Алла Пугачева напугала россиян своим видом без макияжа. Фото Примадонны, на котором звезда предстала без фотошопа и косметики, вызвало у поклонников удивление.
На просочившемся в Сеть кадре певица не похожа сама на себя. Многие высказали мнение, что на изображении вовсе не Алла Пугачева, а кто-то другой.
Как писали "Дни.ру", ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин жестко высказался об Алле Пугачевой. Он упрекнул ее в том, что певица решила сохранить нейтралитет в вопросе въездов российских артистов с выступлениями в Латвию.
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