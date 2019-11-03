Боготворящая Пугачеву Волочкова опустилась на колени

В личном "Инстаграм" балерина опубликовала фото, на котором запечатлена рядом с Аллой Борисовной. Пугачева сидит на стуле, за плечи ее обнимает опустившаяся на колени Волочкова.
"Боготворю", – кратко подписала снимок Анастасия.
Кадр был сделан в гримерной "Минск-Арены". В столице Республики Беларусь Алла Пугачева давала сольный концерт. Выступление Примадонны украсила своим танцем Анастасия Волочкова.
"Это был маленький спектакль! Балерина, кстати, вряд ли ожидала, что певица пригласит ее и в Минск. Но Алла Борисовна решила, что без фирменного шпагата "королевы инстаграма" номер на сатирическую песню про нравы в шоу-бизнесе "Счастье напоказ" просто немыслим. Примадонна, кстати, глядя на легкость и грациозность знаменитой танцовщицы, даже сама попыталась поднять ножку для вертикального шпагата!.." – так описывает выступление Пугачевой и Волочковой побывавший на концерте журналист Феликс Грозданов.
Отметим, что Анастасия Волочкова была счастлива оказаться на сцене вместе с легендой. В соцсетях балерина опубликовала несколько постов посвященных мероприятию. Танцовщица не уставала благодарить Аллу Пугачеву за оказанную ей часть. "Любовь, похожая на сон. Спасибо от всего сердца!" – писала бывшая прима Большого театра.
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