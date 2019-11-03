"Папину дочку" перестали узнавать

Актриса Мирослава Карпович после завершения съемок "Папиных дочек" шесть лет назад активно продолжает заниматься своей карьерой. Девушка много работает, выходит на сцену в театре "Луны", а также увлекается плаванием.
Карпович признается, что очень любит этот вид спорта – она может проплыть 3000 метров за одно посещение бассейна, а посещает она его пять раз в неделю, если нет гастролей.
"Плаваю полтора часа, по расстоянию иногда превышаю 3000 м, смотря с какой скоростью гоняю. Это без ласт, всяких досточек, кружков, моторчиков и остановок!", – похвасталась знаменитость.
Сейчас звезда вместе с мужем улетела в отпуск на Мальдивы. Актриса заявила подписчикам своего Инстаграм, что просто влюбилась в океан и готова плавать в любую погоду – даже если идет дождь.
"Там всегда тепло, даже когда пасмурно и дождливо, в дождик купаться особая романтика. По воде прыгают бриллиантовые капли и теплая вода окутывает вас с ног до головы... Просто бомбический ассортимент живности под водой. Ты просто опускаешь голову в воду и так можно целый день, как Жак Ив Кусто, посвящать себя водным глубинам", – пишет Карпович.
Однако фолловеры актрисы всерьез обеспокоены внешнем видом звезды. Многие отмечают, что она изменилась до неузнаваемости – сильно похудела и выглядит изнеможденной.
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