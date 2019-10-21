Михаил Казаков раскрыл секрет похудения

Михаил Казаков сыграл одну из главных ролей в сериале "Папины дочки" – Илью Полежайкина. Все помнят его как доброго пухлого двоечника, но сейчас актер выглядит совсем иначе.

Артист стал гостем ток-шоу "Привет, Андрей!". Когда он вошел в студию, его практически никто не узнал – из нелепого толстяка Михаил превратился в стройного красавца с накаченным торсом.

Конечно, всех заинтересовало, как Казакову удалось добиться такого фантастического результата. "Ем все подряд! Я 5 тысяч километров прошел за последние 9 месяцев. Мне вообще все равно, что есть. Ни в чем себе не отказываю. Вы даже такого продукта не сможете назвать, которого я не ем. Могу за один присест 2 банки сгущенки съесть, например", – заявил актер в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Он утверждает, что достаточно пройти пройти 5 тысяч километров за 9 месяцев. После этого о проблемах с едой можно забыть раз и навсегда – смело ешьте все и в любое время.

"Главное – правильно использовать то, что вы кушаете. Если это никуда не уходит, кроме туалета, – поверьте мне, рано или поздно за это придется заплатить. Ишемическими болезнями и прочей фигней", – подчеркнула знаменитость.

Также Казаков добавил, что для крепкого пресса достаточно будет каждое утро поднимать колени и делать вакуум. Уже через две недели проявятся первые "кубики" пресса.

По словам артиста, он любит наблюдать за теми, у кого все получилось. Он заверяет, что это полезнее, чем наблюдать за теми, кто много знает. Собственно, именно это и подтолкнуло его изменить свой внешний вид. К слову, сейчас его вес равен 68 килограммам при росте 180.