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Шикующий Тарасов выделил на жизнь дочери копейки

Дмитрий Тарасов. Фото: www.globallookpress.com
Судебные тяжбы футболиста Дмитрия Тарасова с первой супругой перешли на новый уровень. Теперь спортсмен требует понизить сумму алиментов до прожиточного минимума. Адвокат экс-жены звезды считает – это месть.
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Дмитрий Тарасов вышел из ФК "Локомотив" в июне этого, 2019 года. С тех пор, по словам самого спортсмена, его финансы поют романсы. Якобы звезде футбола пришлось выставить на продажу собственный дом.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Более того, совсем скоро его третья супруга модель Анастасия Костенко подарит ему третьего ребенка. Естественно, появление нового члена семьи больно ударит по карману спортсмена.

Футболист обратился с заявлением в суд. Он потребовал уменьшить сумму алиментов, которые выплачивает дочери от первого брака Ангелине, в несколько раз. Долгое время спортсмен переводил наследнице почти 400 тысяч в месяц. Если Фемида встанет на сторону Дмитрия Тарасова, то выплаты на ребенка сократятся чуть ли не до 15 тысяч рублей, что по сравнению с суммой до этого – копейки.

Адвокат первой супруги спортсмена Оксаны Тарасовой Сергей Жорин считает, что футболист прибедняется. Якобы спортсмен из мести экс-жене не хочет платить.

"Оксана считает, что таким образом Тарасов пытается ей отомстить, так как на каждом судебном заседании он все уменьшает и уменьшает сумму алиментов. При этом Дмитрий не стесняется выкладывать в соцсети свою шикарную жизнь", – рассудил Сергей Жорин.

Юрист отметил, что Дмитрий Тарасов с нынешней семьей на днях вернулся с курорта. Футболист отдыхал в Дубае, на что требуются немалые средства. У спортсмена, по мнению Жорина, одна цель – платить как можно меньше. Рассказывая о долгах и трудностях с работой звезда спорта давит на жалость.

Между тем Дмитрий Тарасов все еще ждет предложений от футбольных клубов. Пока работодатели обходят его стороной. Спортсмену приходится жить на деньги от рекламы в соцсетях. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

28 ноября 2019, 20:58

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