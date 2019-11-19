"Такие ужасные вещи": раскрыты новые детали избиения Ольги Бузовой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова убеждена, что Дмитрий Тарасов мог поднимать руку на Ольгу Бузову. Милана поделилась подробностями.

Ольга Бузова рассказала, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Имя тирана она не упомянула, но многие предположили, что им мог быть ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов. Позднее выяснилось, что еще в 2013 году Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию с жалобами на мужа.

Милана Тюльпанова знала о домашнем насилии, которое переживала Ольга Бузова, благодаря общим друзьям. "У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле", – сообщила Милана.

В свое время в аналогичной ситуации находилась и сама Тюльпанова. Поэтому она как никто другой понимает звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Также Милане вполне очевидна логика Ольги, которая предпочитала скрывать проблемы в семье. "Ведь когда у вас семья, ты любишь человека (а я уверена, что Ольга любила Дмитрия), то ты стараешься сохранить брак, несмотря даже на такие ужасные вещи. Когда ты испытываешь определенные чувства к человеку, то иногда можешь даже себя сломать, все ему простить", – высказалась Тюльпанова.

Также Милана прокомментировала слова Анастасии Костенко, вставшей на защиту своего мужа. Она подчеркнула, что незнакома с моделью, но сравнила ее с ребенком. "Я тоже была такой, как она, в свое время. У Тарасова два брака за плечами, и со своими женами он расставался со скандалами. Это уже о чем-то говорит, нужно делать выводы!" – цитирует Милану Тюльпанову "Собеседник".

Напомним, после откровений Ольги Бузовой нынешняя жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко заявила, что в их семье нет места домашнему насилию. "Никто мне не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье – табу", – писала у себя в "Инстаграм" Костенко. "Леща" модель упомянула не просто так. Ранее в интервью Дмитрий Тарасов рассуждал о том, что жене иногда "можно дать леща, чтобы знала свое место".