"Кто сказал, что я одна?": экс-жена Тарасова устроила личную жизнь

Первая жена скандально известного спортсмена поделилась подробностями личной жизни, отвечая на вопросы подписчиков в личном "Инстаграм". "Не страшно будет одной остаться, когда дочка выйдет замуж?" – задал вопрос Оксане интернет-обыватель. "А кто вам сказал, что я одна?" – нашлась с ответом бывшая супруга футболиста.
Отметим, что Тарасова детали новых отношений раскрывать не стала. Оксана не любит рассказывать о собственной жизни, она тщательно ее скрывает.
Напомним, Дмитрий и Оксана разведались в 2011 году. Ходят слухи, что футболист изменял жене с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Якобы Тарасова подала на развод узнав об интрижке супруга. Общая дочь пары Ангелина осталась с матерью.
Сегодня экс-супруги периодически встречаются в судах. Например, недавно Дмитрий Тарасов затеял новую тяжбу с первой женой. Известно, что спортсмен ежемесячно перечисляет дочери 400 тысяч рублей и теперь, по словам Дмитрия, эта сумма для него стала неподъемной. Футболист хочет уменьшить выплату в восемь раз.
В конце июня истек контракт Дмитрия Тарасова с футбольным клубом "Локомотив" с тех пор он не работает. Также совсем скоро новая супруга спортсмена модель Анастасия Костенко станет мамой во второй раз.
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