Жена Дмитрия Тарасова получила под дых

На снимке счастливые влюбленные вместе с маленькой дочкой Миланой запечатлены в аэропорту. "Отдохну, перезагружусь, наберусь сил, и готов стартовать⚽ Восстановление в режиме нон-стоп, осталось немного, и я готов! Спасибо всем, кто верил и верит, а другим – спасибо за стимул быть лучше себя вчерашнего!😎" – поблагодарил полузащитник.
Верная спутница решила поддержать избранника. "Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной... И молча подавать патроны❤️", – написала Костенко в комментариях к фотографии.
Это высказывание было остро воспринято фолловерами. Они поспешили напомнить Анастасии, что это изречение Евы Браун – любовницы Адольфа Гитлера.
Подписчики, зацепившись за эту промашку, стали критиковать девушку и ее мужа. "Вы в курсе, чьи это слова вообще? Прежде чем их применять, думайте!", "Начиталась статусов!", "Настя, какие патроны! Я думала, вы против насилия! Мир не против Димы, а против поступков и слов, которые подают плохой пример!" – не унимались злопыхатели.
"Научила б ты лучше его разговаривать по-человечески при женщине, а не мат-перемат. После видео вообще непонятно, как можно влюбиться в такого", -высказалась критик.
Напомним, ранее Тарасов в интервью заявил, что вполне может "дать леща" жене, если она вступит в некую "красную зону", сообщает "Экспресс газета". При этом он отметил, что пока Анастасия в положении, ей эта участь не грозит.
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