"Будет потом, что обсудить": Буланову порекомендовали любителям интима за деньги

Татьяна Буланова получила непристойное предложение. Блогер Лена Миро заявила, что певица может заниматься сексом за деньги.

Все началось с того, что Буланова в интервью рассказала, что готова к новым отношениям. Татьяна мечтает встретить порядочного мужчину, правда, даже не представляет где его найти.

"По тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в троллейбусе? А почему нет? Я простая, добрая – не бойтесь, никого не пошлю. Подходите знакомиться!" – говорила вокалистка.

Эти вполне себе невинные рассуждения Татьяны Булановой побудили известного блогера Лену Миро написать пост в ЖЖ. В новой публикации обозревательница рассказала, о людях, которые коллекционируют любовные связи со звездами. Якобы некоторые известные личности оказывают интимные услуги за деньги. По мнению Лены, желающие заполучить в свою постель знаменитость, должны обратить внимание на Татьяну Буланову.

"Есть деньги? Заказываешь эскортницу из "Инстаграм" с миллионом ботов в подписчиках. Нет денег, а хочешь быть в тренде? Садишься в троллейбус и знакомишься с Таней! Зато будет потом, что обсудить в пивнушке или похвастаться лет через десять в доме для престарелых", – отметила Лена Миро.