Пикантное фото Ходченковой с известным актером стало сенсацией

17 октября звезде сериала "Ментовские войны" исполнилось 43 года. Коллега по сцене показала поклонникам их совместное времяпровождение в постели. Светлана Ходченкова и Александр Устюгов исполняют главные роли в спектакле "История любви. Комедия ошибок".
Снимки, сделанные для него и во время него, актриса и вставила в поздравительный пост. Откровенные кадры произвели фурор среди фолловеров. "Вы прекрасны в паре!", "Какие вы классные!", "Наверное, так выглядят счастливые люди", – прокомментировали пост звезды подписчики.
Отметим, по слухам, артистов связывает не только сцена. Год назад в актерской среде заговорили о возможном романе между Светланой Ходченковой и ее коллегой. Незадолго до этого у нее разладились отношения с бизнесменом Георгием Петришиным. В то же время Устюгов тоже оказался свободен после расторгнутого брака с Яниной Соколовской.
Напомним, ранее Светлана Ходченкова и известный сценарист и продюсер Семен Слепаков начали встречаться после совместной работы над сериалом "Домашний арест". К слову, минувшим летом появились слухи, что 36-летняя актриса завела роман с 40-летним музыкантом и шоуменом. За несколько месяцев до встречи с актрисой, шоумен развелся с женой Кариной.
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