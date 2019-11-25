"Лишь бы только без проклятий и дурных слов": Сухоруков о роли в нашумевшем фильме "Брат"

Актер Виктор Сухоруков дал большое интервью "Дни.ру". Артист рассказал в том числе о полюбившейся многим роли Виктора Багрова в картинах режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".

При всем обилии работ Сухорукова, их у актера более 85, зрители ассоциируют его только с фильмами Балабанова. По словам Виктора, то, что обыватели запомнили только одну его роль, его не обижает.

"Если бы они плевались после этого, посылали меня на три буквы или проклинали, или издевались надо мной, а это с любовью, с уважением, с почитанием, с благодарностью, с желанием сфотографироваться. Пусть хоть трижды "Братом" я буду для них, лишь бы только без проклятий и дурных слов. Не, не, не… Если это людям интересно… Уже другие поколения – подходят взрослые дядьки: "А у меня сын уже смотрит эту картину", – признался Виктор.

Сухоруков не стал скрывать, что очень боялся остаться актером одной роли. Однако, после съемок в "Брате" у него началась очень интересная творческая жизнь.

По словам Виктора Сухорукова, он с удовольствием бы снялся в третей части "Брата". Много лет назад он предлагал Алексею Балабанову сделать продолжение, однако режиссер не хотел снимать картину без исполнителя главной роли – Сергея Бодрова-младшего. Напомним, актер, сыгравший центрального персонажа Данилу Багрова, скончался в 2002 году. Сухоруков тогда предлагал Балабанову смелые идеи, например, создать главного героя с помощью компьютерной графики. К сожалению, увидеть продолжение полюбившейся многим истории поклонникам было не суждено – в мае 2013 года умер режиссер картин.

"Я, говоря об этом впервые, не думаю о заработке, активации популярности. Мне хотелось продолжения сюжета братьев, темы предательства, темы совести, много накопилось за это время. И фильмы "Брат" и "Брат 2" – они заложили продолжение сюжетов", – сказал Виктор Сухоруков "Дни.ру".