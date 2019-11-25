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"Тело у меня хорошее": прятавший волосатую спину Сухоруков заявил об отсутствии комплексов

Артист Виктор Сухоруков посетил редакцию "Дни.ру". В откровенном интервью звезда фильмов "Брат" и "Брат 2" ответила на вопросы о своей внешности.  
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Артист рассказал, что бреет голову с 1997 года. Виктор Сухоруков "полысел" для съемок в картине режиссера Юрия Мамина "Бакенбарды". Тогда артисту так понравилось ходить без волос, что он сделал лысину частью своего собственного образа. Актер признался, что никогда не имел красивой шевелюры.

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Виктор Иванович Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков актер театра и кино

 "Жиденькие, седые, сраненькие. Кантиком. Я уже плешивый, потому и брею. Потому что, когда побритый, я, вроде, помоложе. На инопланетянина похож. А, когда не бреюсь, я Акакий Акакиевич", – пошутил Виктор Сухоруков.

Также в интервью "Дни.ру" артист прокомментировал забавную заметку, которая несколько лет назад появилась о нем в СМИ. На страницах одного популярного желтого издания писали, что он дефилировал по пляжу, завернувшись в простыню. Якобы артист стеснялся своей волосатой спины.

Виктор Сухоруков оценил фантазию журналистов. Статья его рассмешила. Между тем звезда российского кино уверила, что никаких комплексов по поводу собственного внешнего вида не имеет. В свое оправдание артист отметил, что он, скорее всего, таким образом прятался от солнечных лучей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"А что стесняться: у меня ноги красивые, тело у меня хорошее. Ну волосатое. Лишь бы не было чирьев никаких и какой-нибудь экземы, язвы какие-нибудь. Ну волосатый – это даже неплохо. Стесняюсь своей волосатости… Тогда и брови надо спрятать", – смеялся Виктор Сухоруков.

25 ноября 2019, 19:45
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