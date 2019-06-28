Галкин высказался о съемках в "Брате-3"

Максим Галкин не собирается участвовать в съемках продолжения культового фильма "Брат". Как выяснилось, шоумен даже не знаком со Стасом Барецким.

Юморист Максим Галкин коротко и однозначно ответил на вопрос журналистов, будет ли он участвовать в проекте Стаса Барецкого. Актер собирается снимать продолжение культового фильма "Брат".

"Нет, не буду", – заявил шоумен журналистам. И добавил, что со Стасом Барецким не знаком. Тем самым Максим Галкин опроверг громкие заявления Барецкого – тот заверял, что юморист будет сниматься и даже согласился поговорить со своей супругой Аллой Пугачевой по поводу ее возможного участия в проекте.

Напомним, в первых двух частях фильма Алексея Балабанова главную роль исполнил Сергей Бодров. Лента стала культовой и разошлась на цитаты. Барецкий тоже появлялся на экране в эпизодической роли. Теперь же он намерен снять третью часть картины.

Идею Барецкого в обществе восприняли в основном негативно. Поклонники фильма уверены, что сиквел не сможет повторить успех оригинального фильма. Резко против высказались отец исполнителя главной роли Сергей Бодров-старший и другая звезда ленты – Виктор Сухоруков.

Тем не менее, Стас Барецкий заявляет, что согласие на съемки дали многие звезды. В их числе он называет Никиту Джигурду, Бари Алибасова и "синтолового качка" Кирилла Терешина. В этот список актер включил и Максима Галкина – и даже Аллу Пугачеву.

О том, что Максим Галкин не намерен участвовать в съемках "Брата-3", свидетельствует и график шоумена. У него на июль запланированы гастроли. А Барецкий именно на этот месяц назначил начало работы над картиной, пишет Teleprogramma.pro.