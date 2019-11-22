Бузову в одних трусах сняли в центре Петербурга

Звезда остановилась в отеле в центре северной столицы. В ее распоряжении оказался роскошный номер с видом на Неву, Исаакиевский собор и весь центр города.
Ольга Бузова не удержалась и сделала красивые фото на балконе на фоне ночного Петербурга. Примечательно, что для съемки телеведущая почему-то разделась до трусов. Кадр она выложила в свой "Инстаграм".
Пользователи соцсети не поняли, почему Ольга Бузова решила позировать на фоне Исаакиевского собора в таком виде. "Вертихвостка!", "Волшебный Питер и Бузова в трусах!", "Оля, ты голая в центре?!", "Почему в трусах?", "Олечка, холодно же", – недоумевают комментаторы.
Стоит отметить, что комплиментов по поводу красоты и фигуры поющей ведущей было больше, чем критики. Поклонники, как всегда, расхвалили свою любимицу. "Красавица", "Королева", "Ты у нас волшебная", "Секси", – написали фолловеры Ольге Бузовой.
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